桃園一名擔任美髮師的男子4年前透過線上遊戲認識就讀小五的少女，以贈送遊戲虛擬貨幣為引誘，要求少女拍裸照，還說「裙子可以掀高一點，內褲漏多一點」、「拉鍊脫掉，露出胸部」共取得8張裸照，少女母親發現後崩潰提告，男子一審遭判3年2月，上訴遭駁回，仍可上訴。

男子在民國108年7月用暱稱「雷霆豬崽」登入某網路遊戲，在遊戲大廳認時當時11歲的少女，2人聊天後交換LINE帳號，男子得知對方才剛升小學六年級，就以贈送遊戲虛擬貨幣「回聲」為引誘，傳訊息給少女「拍一張照片十回聲，露臉的二十回聲」、「錄影得話，比較多」等內容。

法官審酌男子與少女的LINE對話內容，男子說「裙子可以掀高一點 內褲漏多一點」、「上面不用穿那麼整齊，可以拉鍊脫掉，露出胸部」、「妹妹先試試 全裸的、穿內褲的」，男子要求少女一天拍5張，還要求「內褲夾屁屁」，少女都答應陸續傳送。

法院一審認定男子為滿足私慾，趁未滿12歲的少女對性與身體的自主及判斷能力尚未成熟時，利誘對方製造猥褻照片8張，且犯後未取得原諒，審酌被男子高職畢業後、擔任美容美髮業，量處有期徒刑3年2月，林男再上訴被駁回，全案還可上訴。