國內知名疫苗公司高端8日宣布，與韓國GC Pharma合作的四價流感疫苗，將搶進國內公、自費市場，9日晨盤一度漲停板62.1元，隨後即便遭打開，但漲幅仍在8%以上。行政院長陳建仁昨(10)日在立法院接受國民黨立委王鴻薇質詢時，還在喊高端是成功的疫苗，讓王忍不住嘲諷，「政府還要對高端這家過去劣跡斑斑的公司護航？衛福部還要讓高端為所欲為嗎？」

王鴻薇首先質詢陳建仁，問他「認為高端是成功的嗎？」陳回應，是的，高端是成功疫苗，不管是動物實驗，臨床一期、臨床二期得到的數據都相當好，尤其是臨床二期綜合抗體效價比也很好。實際上在施打300萬劑，也就是100萬人後，真實世界的數據，預防重症、預防死亡效果跟莫德納(Moderna)、BNT是一樣的，比AZ還要好，這就是為什麼世界衛生組織把高端納入二選擇，在4個國家做臨床三期實驗。

聽完陳建仁的解釋，王鴻薇痛批，既然是這麼好的疫苗，WHO為什麼到現在還沒有認證高端，現在全世界只有十個國家認證，那其它國家是活在虛擬世界裡嗎？對此，陳建仁表示，台灣並非世界衛生組織的會員國。

王鴻薇接著指出，高端最近又開始有利多消息，該公司聲稱已取得食藥署四價流感疫苗的許可，要搶進15億元的公費流感疫苗市場，各界都知道高端近期營收變成0，股價一蹶不振，但這兩天為什麼會被炒高了，因為市場很多投資人認為，陳建仁大力挺高端，以過去高端跟政府之間的關係，搶進公費流感疫苗是沒問題。她還質疑，衛福部到底給了高端什麼許可？

衛福部長薛瑞元則表示，首先高端流感疫苗原液是來自韓國，第二個，食藥署給予高端流感疫苗許可，是表示該疫苗具安全性及有效性的。

王鴻薇怒轟，又在說高端安全有效，我們怎麼這麼愛幫它背書，她強調自己真的受夠了，高端到目前為止問題重重，先是因為董事長炒股被調查，現在已經換了一個董座，過去高端在新冠期間良率偏低、延遲交貨，採購契約要長時間封存，該企業怎麼還能搶進15億的市場，不會被列入黑名單嗎？我們政府真的是高端最好的後盾！

薛瑞元則稱，不知道高端公司有換董事長，高端炒股是一回事，檢調已經在調查，我們看的是疫苗是不是安全有效，「但衛福部沒有一定要採購高端 」。

對於薛瑞元的回應，王鴻薇再度質疑，我們政府真的是高端最好的後盾，院長說的「成功疫苗」，到現在為止沒有其他國家採購，人民要出國打了高端不行，還要去打別家疫苗，這個「成功的疫苗」企業，每月營收只有100萬，到今年一月變成0，這是一家快死掉的公司，但它之所以能活回來，是看準了公費採購的疫苗15億，「政府現在還要對高端這家過去劣跡斑斑的公司護航？衛福部長還要讓高端為所欲為嗎？」

網友看到行政院長陳建仁的發言，都相當憤怒，紛紛留言「看到建仁講話，真的是建仁才說的出來的話啊！」、「關於高端那個溫暖院長，何不挑明是天主指示給信徒獨享！」、「把陳大主委、薛大部長剪成一集，讓人很想摔手機」。