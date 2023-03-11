「世界棒球經典賽(World Baseball Classic, WBC)」再次重返台灣舉辦預賽，這場全球關注的賽事，「台灣精品」身為台灣優質品牌的代表，不僅與台灣企業協力合作，讓來自全球的頂尖選手、貴賓親身體驗台灣最好的產品，更全力為中華隊加油。3月10日中華隊與義大利的關鍵一戰，外貿協會董事長黃志芳代表台灣精品擔任開球嘉賓，與現場2萬名球迷一起為台灣菁英應援，慶祝中華隊11比7拿下本屆經典賽首勝的興奮時刻。

根據世界棒壘球總會（WBSC）棒球世界排名，台灣經常名列菁英之位，目前是世界排名第2。

而由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣精品」計畫，也集結了台灣產業界的菁英，是彰顯台灣品牌價值與魅力的象徵。透過WBC這場世界級賽事，台灣精品讓不同領域的台灣菁英一起站上國際舞臺，展現台灣特有的能量。

台灣身為高階運動健身器材生產王國，具備有強大的研發技術，這次各國選手在台中洲際棒球場重訓室熱身訓練使用的許多健身器材，就集結了喬山、岱宇、力伽及明躍國際等台灣精品獲獎企業結合智慧訓練及綠色節能特色的產品。

除此之外，這次來台的選手、貴賓也能透過體驗不同的台灣精品消費性電子產品，感受到台灣身為「科技之島」的特色，包含球員娛樂室中PX大通的 4KHDR無線影音分享器，以及做為球員伴手禮的民傑資科手機備份神器Qubii Duo備份豆腐等，讓選手們感受台灣科技創新！

台灣精品除了透過台灣優質產品讓國外球員、貴賓認識台灣，此次也首次與中華隊專屬應援啦啦隊冠名合作，以「台灣精品經典女孩」為名，與超強啦啦隊卡司一起做為選手們最堅強的後盾；除此之外，現場大銀幕、全壘打牆等也處處可以看到台灣精品為本屆經典賽拍攝的形象影片及標誌，場外活動攤位也設置經典女孩人型拍照區及趣味互動遊戲與球迷同樂。

台灣精品全力助陣經典賽，集結台灣最優質產品及專業設備，協助選手能有好的表現，3月10日中華隊與義大利的關鍵比賽由外貿協會董事長黃志芳代表台灣精品開球，中華隊亦不負眾望，以11比7拿下首場重要勝利，充分展現了台灣菁英的韌性和不屈不撓的奮鬥精神。