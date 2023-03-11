省錢無極限！作家黃大米分享長輩們超狂的節省事跡，包括上完小號不沖水、棉花棒用到壞掉才捨得換等，最誇張的是一位中年大媽去高檔飯店做SPA的時候，竟穿著某間私立小學的泳裝，而且泳裝還沒有胸墊，引發最多網友議論。

黃大米近日在臉書上PO網友們分享的「長輩勤儉的事跡」，有網友表示，媽媽會去垃圾桶撿哥哥不要的四角褲回來穿，被大嫂知道以後，每次要淘汰掉舊的貼身衣物的時候，都會先拿剪刀把布料剪爛。

另有網友分享堂妹結婚時，阿嬤竟穿著堂妹的國中制服去參加，讓大家看了超傻眼；最扯的是，還有網友去高檔飯店做SPA的時候，驚見一位中年大媽竟穿著女兒就讀私立小學的泳裝，而且還沒有胸墊。

還有網友分享，公婆結婚當天，最高興的是小倆口可共用一個牙刷，因為在婚前是全家人共用一個牙刷；此外，也有人的家中長輩會拿香腳當牙籤剔牙，而且剔完後還會擦乾淨收起來，準備下次繼續用；有網友的公公則是死不肯丟棉花棒，每天一直挖耳朵，挖到棉花棒的棉花掉了才肯換新的。

也有網友表示，哥哥的同學家很有錢，但全家人上廁所如果只是小號，那就通通不能夠沖水，只有上大號可以沖；還有一個網友說，遠方親戚也是省到很誇張，會把小孩擤過鼻涕的衛生紙拿去曬乾以後繼續用。

超驚人的節儉舉動，讓不少網友看傻直呼，「看完覺得自己是敗家子」、「全都驚人到很搞笑，尤其是穿國中制服去婚宴的那個，角色扮演的老蘿莉直接變成全場嬌點」、「阿嬤穿國中制服是不是玩cosplay」、「中年媽媽可以塞進小學生的泳衣只有兩個可能，本身很纖細或是硬塞」、「那個小號不能沖水要大號才能沖水，之前我婆婆也是這樣」。