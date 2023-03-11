出身泰安鄉梅園村的角力好手陳以霏、陳以娟姐妹檔。（謝明俊攝）

出身泰安鄉梅園村的角力好手陳宥安（左起）高子昊、鍾書煒、陳以霏、陳以娟姐妹，5人都是親戚。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦11日表揚5名角力好手。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦11日表揚5名角力好手。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心11日上午頒發本學期獎助學金。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心11日上午頒發本學期獎助學金，苗栗縣長鍾東錦到場鼓勵同學們加油。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心11日頒發本學期高中職及大專學生助學金，共有336名學生受獎。其中最特殊是5個來自泰安鄉梅園村的角力選手學生，都出身偏鄉梅園國小角力社團，在角力有突出的表現，年紀最長的高3生鍾書煒將在今年6月代表台灣參加亞洲錦標賽，與其它4名分別就讀國小、國中的金牌選手都是親戚，苗栗縣長鍾東錦特別表揚5人展現泰雅族青少年奮勇向前的鬥志，鼓勵他們繼續在角力發光發熱。

苗栗家扶中心在每年都會募款資助縣內弱勢高中職及大專學生助學金，讓學生們有機會靠教育來翻轉個人及家庭際遇，今年的募款行動一度因疫情影響，至2月時還短缺1百多萬，經媒體披露後，多個企業慷慨捐助補足了全部431萬獎助學金，協助高中職生154人、大專生182人，合計336位家扶扶助學子

苗栗家扶中心的獎助學金頒發，除了學業表現優異之外，也重視孩子特殊專長與技藝，啟碁科技股公司自2019年起透過偏鄉學童特色專才認養計畫，每月贊助孩子購買體育耗材與營養品，目前共有23位南庄鄉及泰安鄉的優秀體育專才孩子受惠。

其中，泰安鄉梅園村梅園國小發展角力運動，從梅園部落中發掘了多名角力天才，目前就讀新北市明德高中的鍾書煒，從國中時期就開始在全國角力賽事上嶄露頭角，在今年的全國角力錦標賽獲得高中組希羅式第四級冠軍，連續第2年加入國家代表隊，將在6月前往吉爾吉斯參加亞洲U17角力錦標賽。

而就讀國中3年級的高子昊為今年全國角力第五級冠軍，與去年全國柔道錦標賽國小男童組第2級冠軍的陳宥安，為同母異父的兄弟，可謂一門雙傑。就讀梅園國小六年級的陳以霏自去年開始連續2年勇奪全國多項角力錦標賽的國小高年級女童組冠軍，就讀5年級的妹妹陳以娟緊追在後榮獲亞軍。這5名好手都是同住梅園村的親戚。