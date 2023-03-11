金門縣政府將於3／12日起調查清明期間鄉親未訂妥機位需求，民眾可把握機會向縣府登記。(圖／縣府提供)

清明節5天連假即將到來，針對航空管制期間（2023年3月31日至4月6日），民航局前後已規劃2波台-金航線正班機及加班機，並於2月6日及3月7日已開放訂位；為讓鄉親都能順利返金祭祖，縣府將於3月12日起一連5天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機。

調查台－金五條航線機位未訂妥鄉親需求，受理時間將自3月12日起至16日止，一連5天，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823）協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。提醒鄉親，此調查並非「訂位系統」，縣府將統計鄉親之需求，彙整後向民航局協調爭取運能。

另請鄉親特別注意，為充分發揮空運資源作最有效之利用，各航空公司於今年清明管制期間，尖峰時段3月31日至4月3日台灣出發往金門方向，以及4月3日至4月6日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益。