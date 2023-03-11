桃園楊梅一隻水牛溜出家門，警方獲報後接回派出所安置。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

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桃園市楊梅區昨有民眾發現，楊湖路二段竟有一隻水牛在路邊亂竄，立即通報派出所，員警到場發現水牛在田間、馬路不停走動，擔心發生危險，便牽引回派出所安置，並透過臉書社群、挨家挨戶搜尋，終於找到35歲張姓飼主，心急如焚的飼主趕到派出所接回。而短暫擔任「牛保母」的員警也說，兒時家中務農，看見可愛的水牛很有親切感，若真沒人接回，他都想領養回家了。

警員林家瑋兒時家中務農，看見可愛的水牛很有親切感。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

員警暫時安置水牛，照顧出感情。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

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楊梅警分局上湖派出所10日凌晨4時許接獲熱心民眾報案，稱有一隻水牛在楊湖路二段附近亂竄，警員張浩崧立即前往現場，到場後發現水牛在馬路及田裡走動，擔心發生危險，便以牽引方式將水牛帶回派出所暫時安置。

警方同步透過線下社區挨家挨戶詢問，以及線上臉書社團公開尋找飼主。當天上午接早班的警員林家瑋指出，到班後看見所內有隻水牛，詢問詳細情形後，接手尋找飼主任務，利用派出所臉書專頁、詢問當地里民等方式，甚至還通報動保處前來處理，所幸發文後約3個小時後，飼主和動保處人員都現身了。

張姓飼主說，家中僅飼養這隻2歲水牛，平時雖不會協助耕田，但會放到田裡面讓牠吃草，當天不慎沒綁好，才讓水牛溜出家門，發現水牛不見讓他心急如焚，擔心受寒生病，更可能被不懷好意的竊賊偷牽走，故看到消息後立刻飛奔到派出所，將水牛牽回家，感謝警方能讓他們團圓。

照顧水牛一整個上午的林家瑋也分享，兒時家中從事農業，當年家裡也有養水牛，他已有20多年沒接觸過水牛，所以相當有親切感，在派出所內不僅幫水牛割草餵食、灑水降溫，由於感覺水牛「口很渴」還不停幫牛補水，雖然只相處短短半天，被飼主接回時還有點依依不捨，甚至想過若飼主沒來，有意願帶回家照顧，不過能看到水牛回到飼主身邊，仍相當開心。

楊梅警分局長張仁傑表示，這次員警落實內政部警政署「社區警政再出發」專案積極融入方式，除讓社區民眾願意提供訊息互助，也讓人類依賴的好夥伴得以再次回到社區陪伴大家。