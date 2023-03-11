警方將陳婦帶回派出所持續溝通，並聯繫到子女成功攔阻詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警大安分局安和路派出所，日前接獲銀行通報，指有一名老婦疑似遭到詐騙，堅持要匯款250萬元，請警方到場協助攔阻。

員警郭峻瑋、詹世銘到場後，該名77歲陳姓老婦人仍不以為意，頻頻向員警表示匯款是作為家中裝潢的費用，但員警進一步詢問裝潢細節，陳婦卻一問三不知，員警致電老婦人先生求證，陳夫雖同樣表示是裝潢費用，但一樣含糊其詞。員警查證後，發現陳婦要匯款的帳戶已被列為警示帳戶，更加確認陳婦一定是遇到詐騙。

員警見苦勸陳婦無效，隨即報告所長吳宣諭，吳指示先將陳婦帶回派出所持續溝通，並嘗試聯繫陳婦的子女，所幸女兒接獲電話後確認家中並沒有要裝潢，這時陳婦才卸下心防，向警方承認因接獲介紹投資的電話，對方聲稱穩賺不賠，並教她匯款時如遇到關懷提問，就謊稱是裝潢費用，沒想到真的遇到詐騙集團，250萬元老本差點被騙光。陳婦子女不斷感謝警方機警耐心處置，成功攔阻詐騙。