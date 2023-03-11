大陸網紅「落九川」外型甜美清純，在影音網站「bilibili」擁有近190萬粉絲追蹤，近日她新上傳一支影片，自曝遭人偷拍裙底風光，扯的是她被拍後1年多才發現，還是粉絲看到外頭瘋傳的影片向她求證是不是她本人，落九川才驚覺此事，當下她一度嚇到說不出話，揚言有當天拍的影片，已經將相關的證據交給警方處裡。

落九川本月8日時上傳了新一支影片，表示這陣子內心很掙扎，因為在自己身上發生了一件很可怕的事情，很猶豫要不要把它做成一支影片，因為她之前做了一支澄清被抹黃的影片後，收到很多唱衰的評論，認為她是自導自演蹭熱度，但她想了很久，認為這次的受害者不只她一個人，而是一個群體，所以才希望說出來，希望大家多注意。

落九川發現自己是遭偷拍裙底女主角，嚇到說不出話。（圖／翻攝自落九川 bilibili）

落九川進一步說，上月19日她收到很多粉絲私訊，說在外網的APP裡瘋傳一支有女生被偷拍裙底的影片，感覺受害者是她，落九川第一時間不信，認為若在動漫展被偷拍她不可能沒發現，後來她看到截圖震驚到說不出話，接著她要到完整影片，前10秒是她正在動漫展採訪，最後5秒則是攝影鏡頭貼地，由下往上拍女生裙子內裡的影片。

發現自己真的是影片內的主角後，落九川又驚又慌的回想當時經過，但她不記得有任何可疑人物，也不記得有人拿手機或相機靠近她，她強調自己有穿安全褲和內裡的襯裙，所以被拍到的並不是內褲，但看到影片還是讓她血壓飆升，細查偷拍時間是2021年10月3日，地點則是成都新會展中心的動漫展外場，也就是說她被偷拍了1年多，最近才發現。

最後，落九川交叉比對被偷拍當時自己請工作人員幫忙拍的影片，嗆聲說：「如果那個偷拍者有看到今天我拍的這支影片，猜猜我們有沒有拍到你？」並放話已將相關資料證據交給警察叔叔，「我相信任何邪惡終將被繩之以法」。

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