世界棒球經典賽熱鬧開打，許多球迷買票入場觀賽，卻有網友在PTT貼文指出，賽事結束後要出場，卻因洲際棒球場只有開了1個僅容2、3人通過的小門，大家都在位子附近塞了快20分鐘，有鄉民直呼「要是發生踩踏就精彩了」，台中市議員周永鴻呼籲市府重視公共安全，應儘速協調散場動線。

台中市府運動局指出，第一時間已請主辦單位改善規畫，將會再持續監督、要求，確保疏散動線安全。

在PTT貼文的網友以「散場人潮走不散的原因」為題，他指出，連續2場經典賽都坐在三壘側，散場時在位子附近塞了快20分鐘，原因就是最近的出口只開了一個小扇門，是僅供2、3人通過的小道，其他位子都拿來擺攤了，此情況已影響公共安全，覺得很扯。

該名網友認為，理想的做法應該在九局時把門全打開，讓攤販先撤出去，畢竟出場時也沒什麼人停下來買。鄉民則留言指「失火就糟了」、「如果有踩踏就精彩了」、「推擠就…」，呼籲市府應該稽查，不要等出意外才檢討。

周永鴻則說，世界棒球經典賽A組預賽正在舉辦中，台灣隊的比賽都湧進近2萬球迷，近日有不少球迷向他反映，散場時人潮疏散相當緩慢，且因球場散場只開放小門，導致離場動線相當擁擠，很擔心若有人不小心跌倒，進而發生踩踏事件，恐造成無法挽回的嚴重事故。

周永鴻呼籲，市府嚴肅看待重大賽事的公共安全問題，應儘速與主辦單位協調，改善散場動線問題。

運動局指出，中華隊對義大利隊的場次，有許多球迷到場為中華隊加油，市府第一時間已請主辦單位美國大聯盟及悍創公司改善，將持續監督、要求。