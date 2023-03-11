去年適逢新冠肺炎校園停課，首屆新課綱科技領域競賽全台參加隊伍數超 過 240 隊約 600 人，新北市學童成績為全台之冠，可見新北市常年在教育的扎 根成效卓越，各級學校師生與家長對新課綱「科技領域」的重視與投入，成為 全台灣 AI 人才培育的焦點。

台灣校園人工智慧教育協會理事長伍必中在榮譽理事長吳清基的引薦下與三多國中校長顏學復於2014年在新北市立大觀國民中學內成立「中華科技藝術教育專區」之後，再次合作於3月11日早上十一點在新北市樹林區三多國民中學內成立「AI智慧教育園區」，當日出席揭牌嘉賓為臺灣教育大學系統總校長吳清基、新北市政府教育局長張明文、銘傳大學校長沈佩蒂、龍華科技大學副校長楊安渡、新北市中小學家長會長協會理事長李榮隆及協會理監事一行人、新北市教育人員產業工會理事長林松宏以及多名地方民意代表等重量級貴賓，共同為「新課綱」安上一雙夢想的翅膀。

「AI 智慧教育園區」坐落在樹林下新莊區域，創建期間陸續舉辦「新課綱 科技領域課程免費體驗活動」、「AI 無人機＆機器人陸空競賽冬夏令營」，造福樹 林及下新莊區域學童，銜接推動新課綱，持續發掘新世代的幼苗，對台灣未來 AI 人才的培育奠定良好的基礎深耕萌芽。