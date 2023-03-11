竹北市長鄭朝方會彈琴！十興社區發展協會10日在里活動中心舉辦「綺麗花語公益音樂會」，擔任嘉賓的鄭朝方與音樂家林辰樺一起鋼琴四手聯彈「雪落下的聲音」，獻給現場百位民眾及華山基金會的孩子們，演奏結束聽眾高呼安可！

鄭朝方大方獻彈一曲鋼琴即興「給十興的聲音」，台下民眾聽得陶醉，直呼能在社區活動聽到國家級演出真的很幸運，這場公益音樂會所得將捐助華山基金會。

鄭朝方表示，十興里與社區拋磚引玉將藝術文化帶進社區，做了最好示範，公所將提供加倍補助，鼓勵各社區舉辦類似活動，提升竹北藝文涵養。

鄭朝方說，竹北市是一座新興的城市，我們需要有音樂、親子、體育、青創、文化的各項活動，讓社區活動更加豐富。

他肯定十興社區為竹北開創先河，讓藝術走進社區，並強調這只是開端，他一定會將藝術進入社區，市公所也將規畫相關補助計畫，鼓勵竹北各社區舉辦各式優質藝術活動。

「與大師近距離接觸，就是在增進文化、實踐教育、提昇美學！」 鄭朝方表示，未來有機會也樂意盛邀文化界友人與翹楚，和市民近距離文化交流，讓竹北不僅是高出生、高遷入、高所得的三高城市，更要進一步蛻變為文化三高城市。