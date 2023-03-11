國民黨青工會總會長滿志剛兌現祭品文承諾，在永春捷運站附近發送1000顆雞蛋，並邀來台北市議員徐巧芯一同發放。（李奇叡攝）

不少民眾到場排隊領蛋，還有人早上10時就到場等待，11時許就排起長長人龍。（李奇叡攝）

世界棒球經典賽如火如荼開打，昨晚中華隊背水一戰，以11比7擊敗義大利隊，保住晉級機會。國民黨青工會總會長滿志剛今亦兌現祭品文承諾，在永春捷運站附近發送1000顆雞蛋，並邀來台北市議員徐巧芯一同發放。不少民眾提早到場領取號碼牌，還有人痛斥民進黨糟蹋人民，農委會主委陳吉仲要趕快下台。

滿志剛今早在臉書發文表示，將兌現承諾發放千顆雞蛋，中午12時開始發放號碼牌，每人可領5顆，意即有200位名額，不少民眾到場排隊領蛋，還有人早上10時就到場等待，11時許就排起長長人龍。

徐巧芯說，大家都知道雞蛋現在是稀缺物資，大家都非常期待能領到，昨晚都一起幫中華隊加油，在中華隊贏下義大利後，滿志剛馬上就說今天要發雞蛋兌現諾言。

有網友藉機做文章，稱國民黨罵沒有蛋卻在發蛋，徐巧芯強調，現在是一般通路買不到蛋、或是蛋漲價的問題，滿志剛是因為剛好有認識的朋友，才好不容易生出這些蛋，不是容易可以取得的。

徐巧芯指出，現在的蛋價確實很高，一般民眾要買到越來越困難，像是她家以前做早餐店，一箱蛋買660元，最貴的時候一箱900元，但去年最低價格就已經是900元，現在更有廠商買到一箱1450元到1500元的價格，「所以對這些小店家來說，非常難生存下去，政府要處理好蛋價跟民生的問題」。

徐巧芯表示， 接下來還會有祭品文，一次比一次還要多。至於是否還要發蛋？她則酸說「接下來缺的東西會越來越多，再找一些不同的內容來跟大家分享」。

滿志剛說，起初就有選民詢問為何買不到蛋，所以他兩周前只好到產地一家家詢問，他起初是想用成本價賣給民眾，再把拿到的錢捐給慈善團體，達到拋磚引玉的效果。而恰好這週是經典賽，前天巴拿馬隊贏中華隊之後，不管是球迷還是球員都需要一個鼓勵，加上其他政治人物跟縣市也有辦祭品文，因此他最終決定用祭品文的方式來送蛋，也是無償提供給市民，符合初衷。

涂姓民眾受訪時說，自己現在買24顆蛋要400元，平均一顆10元左右，真的蠻貴的，剛好看到有活動，就來排隊沾沾喜氣。吳姓民眾也說，現在蛋不好買，聽到有贏球發雞蛋的消息讓她很高興，就趕快跑來領，「中華隊加油，國民黨加油」。

林姓民眾則表示，滿志剛是不是公然屯蛋是見仁見智，但滿志剛本來就有去接洽，如果說這樣是囤蛋，那那些團購雞蛋的不也是嗎？她認為，這些網友沒必要這樣子，滿志剛辦這活動確實對基層有幫助，是不無小補。

常姓民眾更說，現在就算有錢都買不到雞蛋，真的很謝謝滿志剛辦活動，不然已經沒有蛋吃；她嘆，反倒是民進黨糟蹋人民，讓人民連難民都不如，卻連做個樣子都沒有，也沒說要照顧老百姓，讓民眾一點尊嚴都沒有，為了五顆蛋排成這樣子。

「陳吉仲快下台！」常姓民眾痛斥，蛋一直漲價，而民進黨執政什麼都要排隊，口罩要排隊、打疫苗要排隊、買快篩要排隊、雞蛋要排隊，有沒有替老百姓想？物價漲薪水卻不漲，日子怎麼過？年輕人怎麼生孩子？「叫他們怎麼過日子，自己都養不活了」。