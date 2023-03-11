一名號稱「輔大陳若儀」的女網友，因不滿結婚要辦流水席和夫家鬧翻，持續在網路上匿名抱怨，就連無緣的小姑也多次參戰，今（11）日她再度發聲，表示她半夜做惡夢打電話和老公討拍，結果小姑卻有意見，「我都放低姿態了，為何還要這樣傷害我」，從對話截圖可見，她從凌晨3點半狂打電話給男方，貼文一出，引發熱議。

「輔大陳若儀」今日下午再度於臉書社團《匿名公社》發文，表示一個成功的男人背後都會有一位支持他的女人，周杰倫與昆凌、劉德華與朱麗倩皆是如此，認為男方有今天的成就，都是因為有她的幫夫運加持，怨嘆「我為了我老公事業所付出的努力，小姑卻完全忽視」。

從LINE對話截圖可見，「輔大陳若儀」凌晨3點多狂撥了8通電話給男方。（圖／翻攝自臉書《匿名公社》）

從她上傳的LIEN對話截圖可見，她在凌晨3點30分至5點42分之間，連續打了8通電話給男方，並質疑「為什麼都不敢接我電話，你是不是有別的女人了」，還表示男方的妹妹讓她每天都睡不好、做惡夢，怒罵男方妹妹是「恐怖雙面人」

而男方妹妹看到這段對話勃然大怒，直接傳訊息和輔大陳若儀對質，雖然輔大陳若儀打了兩通電話想要直接溝通，但都無人回應，對此，她感到相當委屈，認為就連做惡夢打電話給老公討拍旁人都有意見，大嘆「我都放低姿態了，為何還要這樣傷害我」。

貼文一出，再度引起網友熱烈討論，「好了啦，歹戲拖棚」、「爛尾了a」、「我認真的覺得，你需要去看精神科了」、「既然那麽有幫夫運，再找下一個啊 」、「你知道沒有結婚沒有老公這事情嗎」、「你為什麼要匿名啦，我想看幫夫運長得怎樣」。