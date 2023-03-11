張軒睿出席新戲記者會。（羅永銘攝）

楊銘威和張軒睿戲裡譜男男戀。（羅永銘攝）

楊銘威演「深櫃男」。（羅永銘攝）

謝欣穎今出席主演最新劇集《此時此刻》記者會，先前她被周刊報導拒絕王柏傑求婚2次，今她略動肝火駁斥：「到底誰會求婚2次？」對於周刊裡面寫2人鬧翻、感情不好，很不以為然，「大家想要當小說或好玩的小故事是可以啦。」而被媒體指她因為先前結婚前遭劈腿而恐婚，她嚴肅回：「我沒有對婚姻恐懼啊誰說的？我還沒有結過婚，我對婚姻有嚮往。」

另她曾在IG限時動態放上全黑圖怒寫「王八蛋」，她今解釋當時因為喝醉了和王柏傑有小爭執，有點不開心，「我應該要按摯友限定（不公開），但沒有按到。」但2人感情很好，王柏傑也沒求過婚，目前2人都是以工作為主，「結婚順其自然，2人在一起開心就好。」

謝欣穎此次飾演個性浪漫的小說家，在劇中談了一場天馬行空的戀愛，最新預告裡她的角色道出：「我們在世界末日之前談一場戀愛，然後一起毀滅。」令人印象深刻。說起揣摩角色的最大挑戰，謝欣穎苦笑表示：「應該就是金句的部分吧，因為她在小說裡創作出很多金句，台詞都不是那麼口語化，有稍微背了一下。」

她也分享小時候很喜歡「能笑還是不要哭吧」這句話，比較貼近她的真實個性。謝欣穎認為：「這個角色是有點任性、我行我素，又過度浪漫的性格，跟我現實生活中的個性其實差滿多的，希望播出時觀眾也能跟我一起進入她的幻想世界。」

而張軒睿先前被拍到和柯震東經紀人Jessica熱戀，他今靦腆認愛，表示2人很好相處很開心，並稱讚女友是善良孝順的女孩。張軒睿這次和楊銘威在劇中譜男男戀，2人第一次合作，張軒睿以為楊銘威個性「北爛北爛的」，沒想到一到片場很進入狀況，讚他：「好溫柔。」

楊銘威這回飾演「深櫃男」，不只吻張軒睿，還吻了無數男子；和張軒睿的吻戲雖沒有NG，但導演卻貼著鏡頭拍攝360度，兩人因此常補護唇膏。有場以賈靜雯為主景，楊銘威和男子接吻當背景的戲，楊銘威鏡頭前吻得超認真，後來發現根本沒拍到他，被修杰楷虧說：「小威這次超認真，沒拍到也親得很認真。」