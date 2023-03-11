美國總統專機「空軍一號」向來以藍白相間的塗漆為人所知，前總統川普曾在任內提案進行大幅修改，不過根據美軍昨（10）日公布消息，總統拜登已經拍板定案，新型空軍一號的外觀將稍微改變顏色，整體上會沿用目前的設計。

綜合美聯社、路透社和《美國國防新聞週刊》報導，相較於現行空軍一號的知更鳥殼藍，新型空軍一號將使用深一點、更富現代感的藍色。波音公司正在為2架747-800客機進行改裝，預計分別在2027和2028年就能完成交付，取代現在服役中的2架老舊747-200空軍一號。

前總統川普曾在2018年提出要求，希望能以紅白藍三色的設計，取代自甘迺迪時代以來一直沿用的藍白兩色，也就是將飛機的上半部漆成白色，底部到機腹漆成深藍色，另外有深紅色的條紋從駕駛艙一直延伸到機尾，和他自己的私人飛機幾乎相同。

the trump air force one livery was kinda hot ngl, feels way more stately https://t.co/IIWaYTY56D pic.twitter.com/wdJl7RqOuh — Samuel Taylor (@nzsamueltaylor) March 10, 2023

不過經過美軍評估，川普選用的深藍色恐怕會導致飛機在某些環境下過熱。拜登上任後，綜合花費、波音交期和美軍提出的溫度報告，決定撤銷川普方案。此外，新的空軍一號也會針對電力、醫療設備和防衛系統進行升級。