前總統陳水扁近日頻在臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」PO出迷因圖，昨(10)日也搶搭世界棒球經典賽熱潮，並慶祝中華隊逆轉勝。然而，陳水扁貼出的圖片讓不少網友直呼看不懂，不過有網友卻發現其中玄機，並直呼阿扁心思相當細膩。

WBC世界棒球經典賽，昨晚中華隊以11比7擊敗義大利隊奪下首勝，令全台民眾欣喜若狂！不僅許多政治人發放雞排、雞蛋等物慶祝中華隊獲勝外，陳水扁也在臉書陸續PO出迷因圖力挺中華隊。

在中華隊獲勝後，阿扁今(11)日在臉書貼出迷因圖慶助中華隊逆轉勝，圖片中可以看出一隻長頸鹿背著另一隻長頸鹿，且還有加菲貓、台灣黑熊等圖案。

該圖讓不少網友直呼看不懂，不過有名網友則分析阿扁連續兩張提及中華隊的圖片，認為上一張圖名為台灣應援，兩個長頸鹿是方向是反的；但第二張圖，上面那一隻長頸鹿卻是跟下面的是同個方向，兩張圖合起來，正是表達逆轉之意，也就是逆轉勝。