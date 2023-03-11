桃園區第三公墓10日慘遭祝融，20平方公尺綠地慘成焦土，許多墓碑也被燒黑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園區第三公墓10日慘遭祝融，20平方公尺綠地慘成焦土，許多墓碑也被燒黑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園區第三公墓10日慘遭祝融，20平方公尺綠地慘成焦土，許多墓碑也被燒黑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

清明節將至，民眾陸續返鄉祭祖，桃園區第三公墓10日下午慘遭祝融，幸好發現得早，及時控制，但20平方公尺綠地慘成焦土，許多墓碑也被燒黑，消防員提醒，虎頭山曾2度掃墓變「燒墓」，延燒逾2萬平方公尺，強調山上風大、帶火金紙容易亂飛飄竄，火勢會「遍地開花」，提醒務必謹記「四不二記得」，防止雜草火警。

桃園市消防局10日下午1點半接獲民眾報案，稱桃園區第三公墓有火煙冒出，大有消防分隊出動至現場救災，到場時整個山腰已「遍地開花」，火勢猛烈，部分區域甚至已燒到焦黑一片，立即布水線防止延燒，並請鄰近分隊支援，總共出動7車18人才順利將火撲滅。

大有消防分隊長蘇翊瑄表示，所幸民眾發現的早，否則後果不堪設想，他指出，清明節將近，民眾往往會返鄉祭祖及掃墓，過去有不少民眾掃墓時任意焚燒雜草釀火災，像是2017年跟2020年，虎頭山環保公園附近公墓都釀成「火燒山」，燃燒面積超過2萬平方公尺，虎頭山成一片火海，分別打火5個多小時和7個多小時才撲滅，一路從白天打火到黑夜。

蘇翊瑄說，山火容易因風勢助長火勢，火苗又隨風飄散到各處，波及整座公墓，加上水源取得不易，增添打火困難，提醒民眾於清明掃墓時應謹記「四不二記得」口訣，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收垃圾，一定要好好地確認火苗已經完全熄滅才可離開，別讓清明節成為「消防劫」，若任意引火燃燒墓地雜草最重可罰3000元。