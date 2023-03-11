萌寵變野獸 女子過馬路遭狗狂咬飼主下場慘了

高雄市鳳山區10日下午發生一起狗咬人事件，49歲的梁姓女子步行在中山路與五甲一路路口時，遭到54歲張姓男子所飼養且未綁繩犬隻攻擊，梁女的左大腿被咬後，隨即發出大聲尖叫，張男聽聞後趕緊前往趕狗，但犬隻仍不停試圖衝向梁女，梁女則痛到無法站立。鳳山分局獲報後到場協助，將梁女送醫救治。張男因違反社會秩序維護法，將被處以3日以下拘留或1萬2000元罰鍰；梁女也對張男提告過失傷害罪。

影片中可以看到，梁女原本過完馬路上人行道後要進續往前，張男的犬隻卻突然掙脫牽繩，往梁女衝去，梁女左大腿隨即被犬隻咬傷，梁女也痛到大聲尖叫。

即使張男馬上趕來前往驅趕自家愛犬，犬隻仍不停試圖再度攻擊梁女，梁女則痛到無法站立，在原地緩緩蹲下。

鳳山分局獲報後前往協助梁女，張男表示，犬隻因為不明原因掙脫牽繩後，攻擊梁女，他願意負擔梁女的醫療費用。但警方仍須依違反社會秩序維護法第70條驅使或縱容動物嚇人者，對張男處3日以下拘留或1萬2000元罰鍰，而梁女也對張男提告過失傷害罪。