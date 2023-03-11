新竹市政府3年前推「大湳雅公園計畫」，其中2期工程「降級」為簡易綠美化後，目前四周仍以圍籬圍住，有民眾反應，進度一再拖延，佔用人行道影響安全，日前舉行協調會，議員針對人行道、停車空間、排水及草皮等提出建議，市府表示，將採納意見修正規畫，3月進場施作，預計暑假前完工。

市府於2020年推出「大湳雅公園計畫」，將增設兒童遊具、市民廣場和生態花園等，預計2022年開放，但市府又在2021年初，將設計改成仿造第1期的簡易綠美化，有步道和石椅讓民眾可以散步使用，理由是台大湳雅院區進度比預期快，因此簡化原先公園設計。

然而，去年4月拆除原有建物後，遲遲到去年底，依然沒有進場施工。不少民眾、議員都非常關注台大湳雅預定地現況規畫，以及簡易綠美化第二期的改善進度。經過先前會勘後，市府也舉辦工程協調會。

會中，針對台大湳雅院區的進度，市府都發處說明，桃園農會的地預計明年初移轉給市府，再由市府無償撥用給台大，預計2年內會完成，但屬於桃園農改場的地，要由台大編列經費購買，詳細時程未定。另，因目前預定地的地目是「文大用地」而非「醫療用地」，台大須設置系所，才能設立教學附設醫院，未來台大送審時，都發處也會嚴格把關。

市議員林彥甫指出，在台大湳雅院區時程未定的情況下，二期綠美化的工程十分重要，因使用期可能逾5年以上。市議員吳旭豐也指出，目前預定地由圍籬圍著，導致人行道空間，汽機車用路空間及公車停靠位置受限，影響周邊安全，要求市府盡快給出時程。

針對綠美化工程，議員們也建議，新設人行道、步道應符合無障礙設計，湳雅街與武陵路196巷口行穿線同步退縮，應一併完善周邊設施，汽、機車停車空間要增設行人步道，並增加照明、排水設施，機車停車空間盡可能採用水泥鋪面等，另草皮填土至少要30公分的純土並附無紅火蟻證明，半年的養護期間由廠商負責維管。

針對上述建議，都發處表示，將配合議員提出建議意見參考來修正設計圖，並於下周五前完成圖面，簡易綠化工程預定3月底前進場施作，預計暑假前完工。