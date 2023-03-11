每個人的愛情觀不同，有人愛上了就會一心一意，眼裡揉不進一粒砂子，有的人則像「中央空調」享受和不只一人曖昧的感覺，《科技紫微網》運勢專欄指出，巨蟹座、天蠍座、獅子座喜歡多線進行，堪稱戀愛的「時間管理大師」。

▍巨蟹座

巨蟹座會使用溫暖的字句、可愛的貼圖來融化對方的心，不但展現他們的細膩，又帶有居家的親和力，讓人不知不覺放下防備心，但是在暖男、暖女的背後，他們正在設法不著痕跡的釋放出曖昧氣息，所以對巨蟹座心動之餘，別忘了調查他們的口袋名單到底有多少人。

▍天蠍座

天蠍座的高冷人設，時常把對方的心吊得七葷八素後，接著再有意無意暗示對方向他們表白，面對你的表白，他們既不主動、也不拒絕，即使曖昧很久也不會發展成戀人。很多時候，天蠍座就只是喜歡征服的感覺，想證明自己有魅力。

▍獅子座

好哥們、好姐妹一堆的獅子座，主打熱情人設，他們喜歡營造一見鍾情的氛圍，總是剛認識就瘋狂示好，讓對方覺得自己是天選之人，其實是獅子座同時有很多對象要顧，沒有太多時間慢慢來，等曖昧到一定程度後，說不定又想找下一個對象了。