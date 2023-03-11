屏東萬巒一處街道日前一名駕駛開到一半，逆向車道突鑽出一輛機車要超車，雙方都嚇到停在半路，轎車駕駛疑似不滿對方危險行為，堅持不靠右繞過，機車騎士竟當場惱羞成怒，直接把車移到逆向道的正中間擋住轎車，還叫囂狂吼「來撞啊」，囂張態度全被拍下。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」曝光影片，該駕駛行駛一半，左側逆向車道突鑽出一輛雙載機車，該駕駛被擋住停在路中，機車後座女子一度揮手示意駕駛可以靠右繞過，但駕駛疑似賭氣不願閃開機車，機車騎士後來讓女子先下車，接著竟直接把機車移到駕駛「正前方」不斷叫囂，囂張畫面曝光。

轎車駕駛疑似不滿對方危險行為，堅持不靠右繞過，機車騎士竟當場惱羞成怒，直接把車移到逆向道的正中間擋住轎車，還叫囂狂吼「來撞啊」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

該名機車騎士從塞車車陣中鑽出，欲逆向超車，沒想到遇到轎車駕駛，雙方互不相讓下，騎士竟直接把車移到逆向車道不讓對方通過，還不斷大吼「來撞啊」眼神相當兇狠，最後悻悻然把車駛離，影片標題稱「叫我撞他，這種嗜好真特別」。

其他網友留言「現在三寶都這麼派的呢，後座還沒戴安全帽，先檢舉一張，惡意擋路，強制罪再一條」、「大叔活了大半輩子沒什麼願望，何不成全老人家」、「注意看，這個男人太狠了，這男人叫大撞」、「逆向做錯事還敢大聲，可見教育失敗的徹底」、「不知道它遇到學長有沒有勇氣這樣逆向呢？可憐哪」、「一邊錄影報警等警察來，他就會孬了」、「逆向騎車還這麼不要臉，大家去檢舉他違規逆向行駛」。