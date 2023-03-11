女星何超蓮是澳門賭王何鴻燊的三房千金，2019年認愛大陸男星竇驍，今年被亂傳分手，靠情人節曬照破除謠言，接著又被爆4月將在峇厘島舉行世紀婚禮。女星蔡卓妍（阿Sa）昨（10日）出席品牌開幕活動，間接證實好友何超蓮是準新娘。

根據港媒《明報》報導，阿Sa被問到何超蓮的婚事，鬆口回答：「我在倫敦遇見超蓮，有恭喜她。」至於何超蓮的反應，阿Sa輕描淡寫地說：「正常都會講多謝。」記者再追問何超蓮的婚禮如何安排？阿Sa回應：「不知，她都未公布，等她自己講。」

何超蓮和竇驍交往3年多，挺過外界的流言蜚語，感情相當穩定，根據《星島頭條》報導，小倆口預定4月9日復活節結婚，地點為峇里島，特地豪砸港幣5000萬元（約台幣2億元）舉辦世紀婚禮，會邀請上百位名人參加，為保護每個人的隱私，需確認身分才能進場。報導中更指出，何超蓮找來姊妹淘鄧紫棋、李蘊、JW王灝兒、Twins、薛凱琪等明星好友當伴娘。

身為白富美的何超蓮，桃花運一直很不錯，2011年認愛台灣歌手吳克群，交往4年後分手；後來她跟柯震東被拍到在台灣同遊，因此傳出緋聞，但何超蓮當時否認，僅說雙方是普通朋友，柯震東盡地主之誼帶她玩。2019年何超蓮認愛竇驍，時常在社群平台PO恩愛照，更願意千里迢迢探男友的班，如今兩人傳出結婚，許多粉絲都替他們感到開心。