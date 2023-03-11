8名泰國人持觀光護照來台，結果竟是來「務農」！原來8人受雇偷蒜集團，3月起在雲林縣水林鄉、北港鎮農田偷蒜頭，警方成立專案小組10日拘提黃姓、陳姓2偷蒜集團主嫌，以及8名涉案泰國旅客、1名越南逃逸外勞，共起出3050公斤遭竊蒜頭，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

雲林縣北港警分局3月接獲農民報案，指栽種於北港鎮、水林鄉農田水利會灌溉大排旁的蒜頭遭竊，數量超過1000公斤，分局長陳宏平立即組成專案小組查緝，調閱路口上百支監視器分析對比，發現水林鄉黃姓、陳姓2男子涉有重嫌，報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦。

專案小組本月10日見時機成熟，向法院聲請搜索票與拘票，動員25名員警前往水林鄉黃姓、陳姓男子住處，順利拘提黃、陳2人與9名外籍人士，並於黃嫌住處起出遭竊蒜頭3050公斤，以及作案貨車1輛、鐮刀等偷竊工具一批，2嫌百口莫辨坦承犯行。

辦案人員表示，9名外籍人士包括1名越南籍逃逸外與8名泰國觀光客，其中4名觀光客已逾期停留，他們以每天1000元新台幣工資受雇於偷蒜集團，入夜後即搭乘貨車到水林、北港2鄉鎮偷竊蒜頭，為避免被發現，專找偏郊灌溉大排旁剩餘地、畸零地蒜田下手。

偷蒜集團為求蒜頭能賣得好價格，還花時間把偷來的蒜頭整理曬乾後，再以每公斤45元出售，與目前傳統市場每台斤蒜頭約120元相比，價格便宜許多因此大受歡迎，至今已賣出400公斤，但仍有3050公斤還未賣出被查獲。