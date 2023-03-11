台東富岡漁港附近今(11日)下午近3時發生溺水意外。兩名男性潛水客在富岡漁港外海潛水時，兩人不明原因同時發生溺水。海巡安檢所及附近漁船獲報立刻派員救援，順利拉起一名男姓潛水客，現場已無生命跡象，海巡人員持續急救後，送往醫院。另一人則被搜救漁船救起並帶回岸上，目前海巡人員正釐清至於詳細事發原因。