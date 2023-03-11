從資格賽脫穎而出的巴拿馬在本屆經典賽以2勝2敗作收，且先後擊敗地主中華隊、義大利後取得有利晉級位置，總教練歐提茲（Luis Ortiz）以球員為榮，也相信巴拿馬能拿到勝利，至於是否晉級就等待剩餘賽事結果，明天他們也會進行練球為接下來做準備。

巴拿馬首戰擊潰中華隊投手群，雖然接下來不敵荷蘭、古巴隊，但今天以2比0完封義大利，率先以2勝2敗結束A組預賽。

從前幾屆經典賽1勝難求，需從資格賽打起，巴拿馬這次展現不同風貌，且有濃厚機會能夠晉級複賽。歐提茲認為，此役面對義大利是場硬戰，對方有很多好投手和精采守備，「很幸運我們做到了，把握機會搶下分數，我對今天球員的表現感到很滿意。」

被問到是否有想過晉級可能性？歐提茲不諱言當然想要脫穎而出，「但現在還要等待其他對戰結果，若能晉級一定會非常高興。」此役9局下落後2分的義大利試圖反攻，一度無人出局攻佔一、三壘，但巴拿馬先投手先投出三振再製造「再見雙殺」。

歐提茲說：「我只是跟球員說，就算有跑者到了三壘也不要不敢對決，還是要進攻好球帶，不要去想三壘這名跑者。」對於此次巴拿馬的表現，他也以子弟兵為榮，「我覺得我們真的是很棒的球隊，來到這裡就是希望能贏球，改變人們對我們的想法，我們有很好的選手，也證明了這一點。」

結束預賽後，巴拿馬仍決定依照表定行程在明天進行練球，歐提茲說：「他們有問我們要練幾點，可能會晚一點練球，讓球員簡單動一動、做的打擊練習維持手感。其他的就等待明天比賽結果，這是我對明天的想法。」

落敗的義大利目前戰績1勝2敗，目前也是處於淘汰邊緣，總教練皮亞薩（Mike Piazza）賽後坦言吞下2連敗讓他感到很大挫責感，雖然投手群今天回穩，但攻擊端還是沒有表現，「想晉級必須要攻守兩端都平衡，今天是很挫折的1敗，我們會從今天比賽中去檢討，跟我的球員說別想太多，明天好好重新開始。」