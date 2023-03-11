季節已經進入春天，命理網站《運勢君》分享，雙魚座、水瓶座和牡羊座的桃花運會跟著春天一起到來，其中單身的雙魚座會得到暗戀對象的回應，水瓶座能擺脫爛桃花，遇到合適的戀愛對象，而牡羊座則要和心儀對象保持適當距離，雙方的感情就能有所進展。

▎雙魚座

雙魚座在春天的桃花運非常旺，單身者一直苦苦暗戀的對象，終於回應了你的心意，雖然不是馬上進展到戀愛狀態，但雙方的關係往前跨了一大步，除此之外，身邊的親朋好友也會介紹許多優質的對象。至於已經有伴侶的人，在春天會開始用心修復雙方的關係，不再爭吵和冷戰，保持開心甜蜜的關係。

▎水瓶座

水瓶座在之前經歷了不少爛桃花，讓你感到身心俱疲，好在春天到來，月老就會出現幫忙牽線，為你帶來優秀、合適的戀愛對象，無論長相、個性都十分符合心目中的理想條件，只要靜心等待，就有機會在這個春天收穫盼望已久的美好愛情。

▎牡羊座

牡羊座對待感情有時會太過主動，讓人感到壓力很大，只好選擇逃避，因此建議牡羊座在這個春天，盡量和心儀對象保持一點距離，這樣反而會讓對方想要主動接近你，這個時候再主動出擊，就可以收獲滿意的結果。