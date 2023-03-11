世界棒球經典賽（WBC）近期如火如荼進行中，除了球員在場上奮戰，由中職各球團啦啦隊員選出的21位「經典女孩」，更被大讚是「史上最香」。中信兄弟啦啦隊粉專曬出場邊花絮，一張合照中Fubon Angels的秀秀子被發現站在旁邊，委屈看著鏡頭沒有一起入列；畫面意外掀起熱議，秀秀子也在IG回應了。

Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊臉書粉專日前釋出多張場邊應援照，其中一張是峮峮、短今等5位啦啦隊女神與應援團長小白有活力的合照，卻被眼尖網友注意到，照片最右側是Fubon Angels的秀秀子，她沒有入列一起合照外，臉上委屈的表情，加上用雙手食指對抵，立刻引起網友討論。

Fubon Angels的人氣啦啦隊員秀秀子。（圖／摘自秀秀子IG）

不少網友看到照片忍不住替秀秀子加OS，紛紛留言笑說，「秀秀子表示：我也想加入一起拍」、「是不是沒揪秀秀子一起拍」、「秀秀子表情很哀怨欸」、「秀秀子：人家也想拍，但人家不是中信兄弟的」。

事後秀秀子在IG轉發該張合照，分享自己的看法，「這張照片感覺有很多故事可以說」，但最後也澄清只是「娛樂效果」，並非網友說的合照不揪她；另外秀秀子還透露，在她迷路的時候有短今帶路，貴貴也跟她說「我們都是你朋友呀」，讓她被暖到魂都快飄過去了。