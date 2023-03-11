天池山莊不定期辦理各項登山教育講座。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

天池山莊位於南投縣與花蓮縣交界，也是攀登奇萊南峰、南華山（又稱能高北峰）及能高安東軍山縱走線的重要住宿場所；南投林區管理處將於3月13日晚上6點30分，在山莊大廳舉辦黑熊保育講座，將保育觀念納入登山教育。

南投林區管理處表示，國人喜歡親近山林及大自然成為趨勢，而且對山屋需求更高，為提升天池山莊管理及服務品質，從2021年起委外管理，並於屯原登山設置服務站，提供步道及山莊資訊諮詢、行前安全宣導、入住山莊人員核對等服務，山莊執行入住人員管理、協助山域事故聯繫通報、現場緊急處理及安置、環境清潔等工作。

另外，依照天池山莊管理員不同專長，不定期辦理各項登山教育講座，講述內容包括能高山鄰近部落文化、古道歷史、無痕山林、自然生態、登山裝備、野外急救、戶外技能、運動按摩、風險管理等課程內容，深受入住山友好評。

台灣黑熊是大型哺乳類野生動物，近年來因為生態保育有成，在台灣高山經常可發現黑熊蹤影；因此，特別邀請台灣黑熊保育協會常務理事張鈞皓，到天池山莊為大家講解台灣黑熊生態習性、遇到黑熊怎麼辦？讓山友加深對黑熊的認識，學習如何與野生動物和平共處，提升保育野生動物的熱忱。

目前，天池山莊還有《微縮高山森鱗展》覽，歡迎喜愛親近山林的山友，來一場生物學與藝術體驗，相遇在山中，以不一樣的方式認識能高越嶺，山莊申請入住網站及後續相關講座訊息公告，請加入「天池山莊大小事」FB社團查詢。