伊朗敲定採購俄羅斯蘇（Su）-35S戰機

儘管美國和盟國為俄羅斯侵略烏克蘭，對莫斯科實施嚴厲制裁，但伊朗空軍已正式向莫斯科採購蘇（Su）-35S戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）10日報導，無論是伊朗駐聯合國使節團的官方聲明，或是梅爾通訊社（Mehr news agency）等伊朗媒體，都報導了這項採購案。據說由於政治原因，埃及政府原本向俄羅斯訂購了24架Su-35S戰機，但俄方遲遲未交機，而伊朗則完成了正式的採購流程。

伊朗駐聯合國使節團說，從1988年伊朗和伊拉克的戰爭結束後，伊朗便要求幾好個國家，研究軍售伊朗戰機的可能性，而俄羅斯已宣布，它準備出售這些戰機。此外，使節團說，伊朗認可Su-35戰機的技術。聯合國2020年結束對伊朗實施了長達13年的傳統武器禁運，德黑蘭便開始尋覓賣家。

儘管以色列、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國都向俄羅斯施壓，要求克宮取消或延遲相關軍售，不過採購流程已完成。而非官方消息顯示，伊朗可能採購原本埃及訂購的Su-35S戰機。由於開羅後來改變心意，因此這些戰機仍在製造廠。儘管埃及先前訂購了24架，但據說俄方已打造完成約15架。據了解，由於先前德黑蘭受制裁，缺乏裝備和零件，如今伊朗空軍採購新機，將大幅提升戰力。

分析家說，伊朗採購Su-35將改變以色列遏制德黑蘭核計畫的打算。而以色列認為，伊朗核計畫對該國來說，是最大的威脅。事實上，就在幾星期前，伊朗已為打造第一枚核彈提煉濃縮鈾。