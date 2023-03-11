9日清晨二膽島失聯士兵至今仍無音訊，不過依種種跡象顯示應已遭大陸海警於三膽海域救起帶回暫無生命危險，就連趕赴金門協尋的家屬也傳出將於今(11)日下午先行搭機返台等候消息；軍方則仍異常低調嚴密封鎖消息，對於陳姓士兵相關訊息隻字未提。
對於前線士兵失聯案連日來已引起網路熱議，有網友在PTT發文指出，軍中傳統都會祭出「連坐法」，無論結果是「投共」或者是「逃兵」，陳姓上兵隸屬的二膽守備隊隊長、輔導長等都要負起重責任，更可能提早退伍，就連指揮官都可能被調職。
9日清晨二膽島失聯士兵至今仍無音訊，不過依種種跡象顯示應已遭大陸海警於三膽海域救起帶回暫無生命危險，就連趕赴金門協尋的家屬也傳出將於今(11)日下午先行搭機返台等候消息；軍方則仍異常低調嚴密封鎖消息，對於陳姓士兵相關訊息隻字未提。
對於前線士兵失聯案連日來已引起網路熱議，有網友在PTT發文指出，軍中傳統都會祭出「連坐法」，無論結果是「投共」或者是「逃兵」，陳姓上兵隸屬的二膽守備隊隊長、輔導長等都要負起重責任，更可能提早退伍，就連指揮官都可能被調職。
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