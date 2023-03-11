南投警方連日威力掃蕩，擴大臨檢。（南投縣警局提供／廖志晃南投傳真）

日前，竹聯幫仁堂明仁會及旭仁會分別在五星級飯店舉辦春酒，甚以跑車辣妹迎賓，豪奢排場壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感；南投縣警察局自9日起實施「幫派組合專案臨檢」及「防制幫派組合公開活動」專案勤務。

警方針對幫派堂口據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締，另向轄內各飯店、餐廳業者加強宣導，幫派舉行餐會，警方將於會場周邊強力臨檢盤查，以遏止不法。

南投縣警察局要求轄內各警分局長，針對轄內小吃店、電子遊藝場及其他治安顧慮場所，在9日、10日執行擴大臨檢，計查獲毒品1件1人、槍枝犯罪1件並查扣改造槍枝1把、子彈6顆、詐欺車手1件1人、緝獲逃逸通緝犯4名、公共危險2件2人、逃逸移工4人，並將臨檢發現違反相關行政法令場所，報請縣府執行第三方警政裁罰6件；並且會同刑事警察局中部打擊犯罪中心，共同檢肅陳姓幫派分子及成員共10人到案，展現南投警方強勢執法，掃蕩黑道幫派決心。

南投縣警察局面對黑道幫派組織，絕不妥協容忍，近期執行掃黑、肅槍、打詐及緝毒等4大治安面向，共計檢肅黑道幫派4件33人，檢肅非法槍械8枝、子彈52顆，打擊詐欺計查獲詐欺集團10件119人，查扣現金及汽車等贓證物；查緝毒品犯罪部分，則查獲製毒工廠1件、跨境走私2件、並查扣安非他命、愷他命等毒品。

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