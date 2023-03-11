全台鬧蛋荒，結果公園母鵝遭殃！有民眾在臉書社團發文，新莊運動公園內的水塘中的1隻母鵝，近期常常一動不動待在定點，後來才知道母鵝在孵蛋，有其他民眾表示，這隻母鵝已經生過7顆蛋了，但是每次都被人類搶走，甚至還有一位太太拿樹枝將母鵝驅趕之後，再把蛋搶走，文章貼出來之後引起網友討論，有人痛批缺德，連鵝蛋都偷。

根據原PO的文章指出，運動公園內共有2隻鵝、4隻鴨，但其中一隻母鵝約4個禮拜前就常常待在一個定點不動，原本以為是生病了，後來才知道母鵝生了蛋，正在孵蛋。

有長期餵養鴨鵝的善心人士告訴原PO，這隻母鵝其實已經生過7顆蛋了，但是每次都被人類給搶走，更令人生氣的是，其中還有一個太太為了搶蛋，居然還拿樹枝驅趕母鵝。

後來有好心人去買了一顆受精的鵝卵給母鵝孵，到目前為止才8天，原PO呼籲在地的網友，母鵝孵蛋需要一個多月，希望大家去附近能多注意，保護母鵝可以好好孵蛋，不要再讓人類把蛋搶走，更強調偷蛋是違反動保法的，被抓到將會重罰。

不過後來原PO更新內文指出，原本傳出下周一動保處將會鴨鵝帶走，但詢問體育處後，獲得的回應是動保處會先會勘，後續再決定如何處置，原PO強調，鴨鵝無罪，錯的是貪心的人，也希望大家能夠一起監督有關單位的處置方式是否恰當。