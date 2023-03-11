賈靜雯演老公製作的戲劇，一開始仍有猶豫。（羅永銘攝）

楊銘威（左起）、張軒睿、修杰楷、賈靜雯、謝欣穎一同出席《此時此刻》記者會。（羅永銘攝）

由修杰楷擔任製作人，賈靜雯、謝欣穎、楊銘威、張軒睿主演的最新劇集《此時此刻》今舉行記者會。「賈修夫婦」第一次在戲劇上分別以製作人與演員身份合作，修杰楷首次擔任製作人，必須控管預算和選角，他透露說服出演最久的人竟是老婆賈靜雯。

賈靜雯坦言當初因為角色又是女強人很猶豫，老公花時間分析角色的感情觀，才讓她點頭答應，賈靜雯笑說酬勞還有特別談高，轉頭對老公說：「謝謝給我機會。」修杰楷也特地給福利，安排小鮮肉曾敬驊和老婆大談「年下戀」，2人還有吻戲。

賈靜雯起初得知對象是曾敬驊有點抗拒，因為不熟，但修杰楷認為就是因為陌生才能有新的化學反應。2人第一場就是感情很重的戲，賈靜雯感受到曾敬驊的緊張，但拍完後他就完全鬆開，整個拍攝非常順暢。拍吻戲有盯場？賈靜雯笑回：「好老派喔，不用盯場會有壓力，他拍的話我也不會去，會有怪怪的感覺，表演上還是要有比較鬆的狀態。」

有場賈靜雯演講的戲，必須演出說服力，還要有演講者的魅力，讓她相當緊張，台詞更是多到背不起來，修杰楷說：「我在床上陪她背很久。」賈靜雯立刻回嗆：「拜託我都生三個了好嘛！」而修杰楷也在劇中演一角，角色是家庭主夫，笑稱「就是和平常很像的爸爸。」夫妻倆合作戲劇，但戲份錯開，不會同框。

小S也在劇中軋一角，修杰楷透露她會有大膽嘗試，但要說服小S出演，也花了不少功夫，「小S很久沒有演出戲劇，雖然她很愛表演，導演花很多時間去她家樓下開會很多次，說服她出來演戲。」賈靜雯甚至在楊祐寧家和小S講了一個半小時的電話，「我就跟她聊對手戲的感覺，要她放心不要擔心太多。」

這齣戲卡司大咖雲集，久未有戲劇作品的林熙蕾也參與演出，修杰楷非常感謝林心如的牽線；另還有吳慷仁、林柏宏、LULU等人。第一次當製作人修杰楷很幸運沒有碰到難搞的藝人，「大家都很配合，願意喬出檔期。」而劇集常客王柏傑這回沒有加入演出，修杰楷說王柏傑一直都在選角名單，也有問過意願，「但柏傑戲太多，然後腰受傷，他說想休息一下。」

《此時此刻》是一部代表我們「生活的時代」的非典型都會愛情影集，全劇分為10個單元，共10集，有別於以往的戲劇模式，特別在每集安排一對重量級的主角挑樑演出，而看似無關的每個單元角色，則會有意想不到的交集。