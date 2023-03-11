2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。而根據《TVBS新聞網》6日的最新民調顯示，如果2024是「三腳督」，那國民黨新北市長侯友宜支持度32%，民進黨副總統賴清德28%，民眾黨主席柯文哲則是21%。對此，前高雄市副市長葉匡時9日就表示，「總統是一國之君，想選總統的要去奉天宮上香請示，松山奉天宮供奉的主神是玉皇大帝，似乎只有玉皇大帝才有足夠的『地位』決定」，引發討論。

葉匡時9日在臉書上表示，「台灣是信仰多神的寶島，民眾最愛祭拜的神大概就是媽祖與關公了。多神教社會的眾神通常各有所司，信眾有求財的、有求健康的，有求平安的，有求升官的，通常會視需求而去祈求不同的神」，葉匡時也疑惑，「想當總統的人，究竟該向那位神請示或祈求呢？」同時也強調自己對宗教沒有研究，不敢妄言。

葉匡時認為，「總統是一國之君，似乎只有玉皇大帝才有足夠的『地位』決定吧？松山有個奉天宮，供奉的主神是玉皇大帝，且有奉天承運的寓意，主殿的匾額『弘道匡時』更是符合當前時局所需」，葉匡時最後更建議，「想選總統的要去奉天宮上香請示，同時對著『弘道匡時』好好想想，究竟未來要弘什麼道？要如何匡正時局？」