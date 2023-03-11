中華隊在預賽第2戰火力大爆發，靠著3轟擊潰義大利，11日面對荷蘭隊非贏不可，被問到同一套先發打線是否延續？總教練林岳平笑著說：「貼上複製。」

中華隊在首戰不敵巴拿馬，想要晉級複賽場場關鍵，昨天先過了義大利這一關後士氣大振，但因為巴拿馬先後擊敗中華隊、義大利，讓中華隊今晚面臨背水一戰，中華隊推出黃子鵬先發，荷蘭則是海伊耶（Lars Huijer）。

這次中華隊帶了14位投手，首戰先發投手胡智爲因用球數需休4天，預賽賽程已提前結束，昨天江少慶、王維中、呂彥青則是用球數超過30球，需休1天才能再出賽，今天陣中只剩下10位投手可使用。

被問到如何此用投手群？「餅總」說：「全部都上啊！想辦法壓低分數，拚贏球。」他認為，不用害怕因為昨天的表現遭到對方情蒐，「不用擔心對手如何，只要注意球隊有沒有辦法全力表現，去贏得勝利。」

陳傑憲也坦言，國際賽壓力真的很大，加上總教練又是自己母隊的教練壓力更大，但只要團隊氣氛好、凝聚力家就不用去害怕任何事，「從組訓到現在，教練團都不會給我們很大壓力，也會跟我們一起玩，讓我們玩到東京，再玩到邁阿密。」

前役中華隊對義大利先發打線：第一棒鄭宗哲（二壘）、第二棒林立 （DH）、第三棒林子偉（右外野）、第四棒張育成（一壘）、第五棒吳念庭（三壘）、第六棒吉力吉撈・鞏冠（捕手）、第七棒陳傑憲（中外野）、第八棒王柏融（左外野）、第九棒江坤宇（游擊）。