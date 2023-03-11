相隔整整83天後，桃園永豐雲豹11日終於重新回到熟悉又陌生的主場國體大體育館，現場1萬多名球迷耳尖的話也會「聽見」，雲豹找來全新約聘的球賽主持人「爆龍」負責主持，爆龍說：「我不是來代替誰，每個主場都有各自特色，我只希望能讓觀眾更加融入與享受球賽！」

爆龍原本是PLG高雄鋼鐵人自從成軍以來的「元老」主持人，之前也常主持籃球活動或記者會，更因自己是高雄「一三七」體系的球員背景，負責主持籃球比賽自然更加容易入手，也比現在絕大部分台灣職籃主場主持人更加專業、更清楚籃球賽主持人該做的工作。

「畢竟我今天是第一天主持，無法預知現場球迷結束後有什麼反應，但我起碼算是有經驗的主持人，也在鋼鐵人做了1年多時間，」爆龍表示，「我想我會努力讓球迷融入球賽，也讓大家第一時間清楚場上發生什麼事情，更重要的是，我會想辦法帶動氣氛。」

「我想主場球迷養成相當重要，我也已經跟現場DJ討論過，要選擇怎樣節奏的音樂去帶動氣氛，就是要讓現場球迷有著更好的感受與投入。」曾跟台灣籃球賽主持傳奇謝明宏「偷師」的爆龍表示。

「畢竟這裡是全台灣最大的籃球主場，其實我在第一場雲豹主場有來現場觀摩，當時在這滿場球迷的球場主持一定很爽，」爆龍說，「如今我成為雲豹主持人，我不會說是美夢成真，只是想跟大家一起替台灣籃球做事，一起攜手往前進！」