「新北市北海岸國小說故事比賽」今（11）日於石門國小舉辦，共有10所北海岸國小共73名學生參加，這個比賽也已經連續舉辦第3年，除了提供偏鄉地區學生在課業學習以外，另一個能夠展現自我的舞台，也是讓各校學生可以互相觀摩成長的學習場域。

由萬里、金山及石門國小聯合舉辦的北海岸國小說故事比賽，今年邁入第3個年頭，而這3年的活動經費也由知名的在地廟宇金山財神廟慈善會所贊助，理事長郭義彥理表示，希望小朋友們在練習說故事的過程中，能夠盡情表現自己的想像力與口語表達技巧，更鼓勵孩子與家人朋友共讀好書，在日常生活中實踐書中的品德，讓社會更和諧美好。

獲得佳作的萬里國小五年級簡俊宇每年都參加比賽，他說從挑選故事、練習、製作道具，整個準備過程，都由媽媽陪同，也給予許多意見，同時也感謝老師建議與鼓勵，讓他感受到大家對他的愛，也希望藉由說故事比賽，散播更多的愛與善。

第二次參賽的金山國小三年級陳秉希則是獲得甲等的成績，他說這次選了一個關於愛的故事，由於本身有聽損的問題，所以必須藉著助聽器才能聽得更清楚，儘管知道自己和一般人稍微「不一樣」，但從不畏懼，這個比賽也讓他變得更有自信。

第一次參賽就獲得低年級組甲等的石門國小一年級曾苡芃表示，感覺好新鮮、好開心，也因為學校正在推行口腔保健，所以特地選了一個關於小鱷魚不刷牙的故事，而這次比賽也由老師和媽媽陪同練習、製作道具，讓她感覺自己是世界上最幸福、健康的孩子。