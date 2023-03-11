大陸政論公眾號「長安街知事」11日消息，中國、沙烏地阿拉伯、伊朗10日在北京發表三方聯合聲明宣布，沙烏地和伊朗復交。伊朗駐華大使館11日微博發文回應：伊朗沙烏地恢復外交關係的消息引起各方極大關注。正如中方所言，這為當前動盪不安的世界提供了重大利多消息。

伊朗最高國家安全委員會秘書阿里•沙姆哈尼在接受媒體採訪時表示，伊朗總統萊希近期對中國進行國是訪問以及與中國領導人會晤後，伊朗歡迎中方提出的與沙烏地緩和關係的建議。

伊朗外長阿卜杜拉希揚在推特發文稱，伊沙恢復外交關係將為兩國和地區發展注入巨大動能。發展周邊外交是本屆伊朗政府外交政策的主軸，伊朗正在以強勁勢頭向正確方向前進，外交部門積極準備在地區推動更多合作。

中國外交部網站10日晚發布消息，中國、沙烏地、伊朗在北京發表三方聯合聲明。

為回應中華人民共和國主席習近平關於中國支持沙烏地阿拉伯王國同伊朗伊斯蘭共和國發展睦鄰友好關係的積極倡議，根據習近平與沙烏地、伊朗兩國領導人就中國承辦和支持沙伊兩國舉行會談所達成的共識，沙伊雙方為了在兄弟關係架構下通過對話和外交方式解決雙方分歧，以恪守《聯合國憲章》、《伊斯蘭合作組織憲章》的宗旨和原則以及國際規章和慣例，沙烏地國務大臣、內閣成員、國家安全顧問穆薩伊德·本·穆罕默德·艾班和伊朗最高國家安全委員會秘書阿里·沙姆哈尼分別率領沙烏地和伊朗代表團於2023年3月6至10日在北京舉行會談。

沙伊雙方讚賞並感謝伊拉克共和國和阿曼蘇丹國於2021年至2022年期間承辦多輪對話。雙方讚賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談並推動其取得成功。三國宣布，沙烏地和伊朗達成一份協定，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構；強調尊重各國主權，不干涉別國內政；雙方同意兩國外長舉行會晤，啟動上述工作，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。雙方同意將啟動兩國於2001年4月17日（伊曆1422年1月22日）簽署的安全合作協定和於1998年5月27日（伊曆1419年2月2日）簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域總協議。三國均表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。