雲林縣北港媽祖醫院「脊椎內視鏡模擬手術工作坊」，與各醫院分享450餘例脊椎內視鏡手術案例。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院，近5年來累積450餘例脊椎內視鏡手術案例，讓許多患者重獲新生，為與雲嘉地區醫院分享手術經驗，造福更多民眾，11日舉辦「脊椎內視鏡模擬手術工作坊」，希望透過經驗傳承、新技術交流，讓脊椎內視鏡手術更加進步完善，方便急需治療的患者就近享有醫學中心等級的醫療品質。

「脊椎內視鏡模擬手術工作坊」於媽祖醫院舉行，由媽祖醫院、成大醫院斗六分院、台灣脊椎微創內視鏡醫學會合作，邀集林口長庚、嘉義長庚、大林慈濟等專科醫師及國內外新進醫師共同參與，通過工作坊分享經驗並傳遞先進技術。

與會醫師表示，有些民眾常因姿勢不良等原因，產生脊椎脫位、脊椎管狹窄與椎間盤突出等脊椎疾病，嚴重者會出現下背痛及下肢麻木等症狀，甚至須要動刀，傳統手術會直接切開病灶處皮肉，全靠醫師技術經驗，不僅風險高，且術後傷口大且深，容易造成感染。

脊椎手術在骨科手術當中，屬於難度較高的手術，必須非常小心謹慎，近年來運用內視鏡的微創手術，解決了傳統手術的問題，可在手術中大幅增加精準性、且術後傷口小、恢復期短，成為骨科醫師新利器。

媽祖醫院副院長馮逸卿教授表示，脊椎外科醫師透過內視鏡微創手術，能夠盡量保持脊椎結構穩定、減少不必要的脊椎融合手術，同時幫助患者在術後盡早恢復正常生活，達到醫學治療與患者生活的平衡點。

媽祖醫院脊椎微創科主任曾準指出，希望透過工作坊讓更多新手醫生在實際操作中，模擬脊椎內視鏡手術。各家醫院手術專家也會合作分享，促進內視鏡手術的成熟，並指導新手醫師精進技巧造福鄉親。