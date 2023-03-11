林雨宣主演的《大夜》有突破性的表演。（粘耿豪攝）

吳以涵在《蘇芯語改名字》哭不停。（粘耿豪攝）

林雨宣和「小嘉玲」吳以涵今出席「公視學生劇展」，林雨宣在《大夜》演宅女護理師「杏如」，劇中她臉上痘疤、身材臃腫，相當犧牲！私下陽光有活力的林雨宣表示，也曾遭遇類似的內分泌失調、發胖、長痘痘等生理狀態，但現在已脫離，劇組拍攝時用特殊妝、多穿衣服讓她看起來臃腫、臉色差；她笑說「拍攝時化妝師對於要把我『畫醜』一直感到很困擾」。

《大夜》也是甫去世的國寶級演員丁強告別作，片中丁強客串演出醫院中的「將軍爺爺」，還在被治療過程不僅大吼大叫、伸腿踢人。但拍攝時丁強卻是腳上畫了傷妝，不能任意移動，林雨宣形容當時「就這樣撐了一個早上，才能下床去洗手間」。但丁強不管是試戲還是正式拍攝，「都給了滿滿的表演」。林雨宣回想感性地說「丁叔真的是能量相當飽滿又超敬業的前輩，對他是滿滿的敬佩！」。

片中一場林雨宣照顧臥床、不省人事的「病患阿伯」（蔡明修飾），渴望愛的她竟拉對方手去碰觸自己身體，畫面令人震撼！原以為這場戲會很卡的她表示，諸如蔡明修手如何揮到她臀部，以及怎麼抓對方手撫摸自己胸上，「都經過很完整的討論」，也說「蔡爸專業毋庸置疑，拍攝時有很良好的溝通和信任」，讓林雨宣直說「意外地順利」。

姜姿含自編、導短片《蘇芯語改名字》邀來童星吳以涵主演片中在父母感情裂縫中成長的單親家庭女兒。也讓吳以涵多次在鏡頭前飆淚！跟她以往活潑可愛，古靈精怪形象有很大落差。吳以涵表示「在劇中，蘇芯語基本上更是完全沒笑過」。

回想當時拍攝一場自己在巷子內哭得唏哩嘩啦的戲，吳以涵說「情緒確實是很重」，當時她還趁著陳設時「在車內培養了一小段時間」，才走入鏡中拍攝。但她也認為「過去在《俗女2》中有一場在公車上被騷擾，回家後看見媽媽、情緒崩潰戲」至今仍相當難忘。

出道以來累積相當多作品，問吳以涵最近有成長的困擾或煩惱？她笑說「國中生的煩惱應該都蠻多的吧」，也舉例「身高、人生第一次的大考－會考、未來，這些都是很大的煩惱啊！」

今年公視15部學生劇展短片新作，將於3月19日起，於公視頻道每週日晚間10時播出2部新作、與大家見面，播出資訊詳請參閱「公視人生劇展／學生劇展」臉書。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。