市警局婦幼隊舉辦小小警察體驗營，現場向民眾宣傳警政署長拍攝的防詐影片。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

市警局婦幼隊舉辦小小警察體驗營，現場家長小朋友反映熱烈。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警局婦幼警察隊於11日前往基隆市國門廣場辦理「小小警察體驗營」活動，以平時警察執行勤務所用裝備帶領現場小朋友大玩角色扮演遊戲，並向在場家長及一般民眾宣導由警政署長黃明昭的「反詐五箭」的反詐騙影片，同時說明行人友善交通安全政策，達到寓教於樂的目標。

基隆市警察局表示，為響應基隆市「幼愛」娃娃遊世界親子活動，特別舉行「小小警察體驗營活動」，現場由市警局婦幼隊警員及志工帶領學齡前兒童模擬扮演小小警察、騎乘小哈雷警車、穿戴防彈衣、盾牌等裝備。婦幼隊並適時向在場家長及一般民眾宣導警政署長拍攝的「反詐五箭」反詐騙系列影片，以及宣導本市行人友善交通安全政策，達到實質宣導目標。

本次體驗營活動除了陪伴幼童遊戲外，更希望藉由活動本身讓小小孩體驗警察辛苦執勤的一面，讓孩子們從小培養法治觀念及人身安全防衛意識及響應警局反詐宣導。本次活動除介紹詐騙六大手法「網路購物」、「投資詐騙」、「解除分期付款」、「假網路拍賣」、「虛擬遊戲詐騙」、「猜猜我是誰」外，也向市民朋友推播「警政署婦幼抱抱」系列影片。

市警局說，活動一日下來，在場大朋友小朋友收穫滿滿，婦幼隊更於活動中發送防身哨並介紹小朋友使用，而現場小朋友也紛紛要求與婦幼隊官警合影留念，玩得盡興不亦樂乎，活動圓滿成功。

市警局強調，在本市警察同仁的努力下，基隆市在2022年攔阻詐騙金額已達到4617萬，將會繼續貫徹防詐目標，也請民眾勿輕信不明人士消息，若有疑慮請撥打165反詐騙專線查證。

內政部警政署「反詐五箭」宣導影片：

假網路購物詐騙：https://youtu.be/qrcAwB3efx4

投資詐騙：https://youtu.be/XRZda-xOJUU

解除分期付款詐騙：https://youtu.be/YEGk5ZMLRuo

假愛情交友：https://youtu.be/VK5daiXxTvw

假冒親友詐騙：https://youtu.be/iMdJgIUBODc