台灣工藝研究發展中心「旅物．SHOP」工藝選品店，11日開幕。（工藝中心提供／廖志晃南投傳真）

藍染工藝師湯文君，示範以福木為染材的植物染手作。（工藝中心提供／廖志晃南投傳真）

國立台灣工藝研究發展中心的「旅物．SHOP」工藝選品店，結合台灣綠工藝、青年孵化器、品工藝及一日咖啡4個子品牌，以多元商業模式，鼓勵青年開店並建構工藝選品通路，11日在台灣工藝文化園區生活工藝館開幕。

台灣工藝中心主任張仁吉表示，「旅物．SHOP」是由土地孕育而生的工藝選物店，「旅物」是移動的概念，表現從自然採擷、人的手作、形成物件用之於生活的過程；「SHOP」表達交換的概念，是材料與手、物與物、人與物、旅人與旅人彼此、知識與技術流動交會的關係。

「旅物．SHOP」包含崇尚自然循環，創造生活風格的台灣綠工藝品牌，同時整合OMO線上線下銷售模式，成為跨界跨國際的整合平台；扶植青年創業的「青年孵化器」提供年輕人開店，培養商務運作的跨域能力；「品工藝」則是匯集工藝中心限量的周邊商品；「一日咖啡」提供旅人休憩，並體現工藝用之於飲食生活的精神。

「旅物．SHOP」將擴大鏈結跨域旅遊網絡，未來逐步從單一品牌外溢，建立更多國家工藝選品店、工藝合作社共享平台等。

立法委員羅美玲表示，感謝工藝中心張仁吉主任用心推動工藝政策，如台灣綠工藝希望工程等，提供工藝家多樣化發展的平台。

「旅物．SHOP」工藝選物店連結室外工藝植物園（漆樹、福木、墨水樹、胭脂樹等），到室內的生活工藝選物，體驗漆樹與漆藝、由墨水樹、胭脂樹到染織，不只是購物空間，更是五感體驗的場域。