政府與台東林管處合辦「森活圈」植樹月活動，今天在台東森林公園熱鬧登場。（民眾提供）

政府與台東林管處合辦「森活圈」植樹月活動，今天在台東森林公園熱鬧登場。（民眾提供）

政府與台東林管處合辦「森活圈」植樹月活動，今天在台東森林公園熱鬧登場。（民眾提供）

政府與台東林管處合辦「森活圈」植樹月活動，今天在台東森林公園熱鬧登場。（民眾提供）

政府與台東林管處合辦「森活圈」植樹月活動，今天在台東森林公園熱鬧登場。（民眾提供）

台東縣政府與台東林管處合辦「森活圈」植樹月活動，今在台東森林公園熱鬧登場，提供了20種近3000株樹苗供民眾索取，不到10分鐘就秒殺。另外，在大草原旁植護樹區，由專人示範修枝、客土、施肥後種下150棵原生樹種，並綁上手植牌，大家一起植樹，營造台東成為「森林之都」。

植樹月及森活市集活動今天在台東森林公園盛大登場，在台東縣副縣長王志輝、台東林管處吳昌祐處長陪同下，與台東地區指揮部、移民署台東縣專勤隊、新生里及巴哈伊共好社區等團體80餘位民眾，在森林公園綠地，種下灰背櫟、星刺栲、台東龍眼、台東石楠等原生樹苗，期待樹木長大提供綠蔭、營造綠意盎然的森活圈。

隨後也藉機頒發社區林業績優社區、森林巡護志工、山林巡護協力機關、山林救援人員及年度優秀護管員等多項殊榮獎項，表彰對山林守護及生態保育竭心盡力付出的夥伴；，感謝他們持續的付出及支持。

台東縣政府也準備了樹蘭、朱槿、紅芽赤楠、變葉木、矮仙丹及紅竹計3000株供熱情民眾排隊索取，不到10分鐘苗木就被索取一空。

今年的森活市集以森林療癒及五感體驗為題，邀集香氛、手作、閱讀、飲食及公益等不同主題特色攤位，現場消費滿額還贈送花苗、黑熊圓盤帽、水壺、環保提袋等多項好禮，湧現選購熱潮。