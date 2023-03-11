田中千繪和尹昭德談不倫戀。（公視台語台提供）

張本渝（左起）、郁方、何如芸第二季一開場就有養眼泡溫泉畫面。（公視台語台提供）

《婚姻結業式2》深度剖析成年人感情，貼切呈現出近幾年讓日本與台灣民眾皆有共感的卒婚話題。戲裡戲外都歷經不少人生歷練的張本渝、郁方、何如芸，看著劇中的自己即將展開複雜且揪心的新關係，被問到有什麼話想對劇中的自己說時，張本渝充滿自信帥氣地回答：「婚姻不是女人的全部，不管身邊有沒有人，都要把自己過好。」

而歷經人生重大抉擇，如今恢復自信與光采的何如芸則感性表示：「只要做了決定，就要勇敢向前，疑慮都是未決定之前的事」。在劇中飾演兩性專家的郁方則透露「夫妻倆長期互動冷漠的關係，需要的是初心，所以愛情的重新啟動必須包含了夫妻之間的互相崇拜」，似乎暗示了兩人接下來的關係走向。

貫穿《婚姻結業式》兩季、從日本流傳而來的婚姻概念「卒婚」，指的是不用離婚的幸福選項，也因此在第2季時邀請了田中千繪飾演因在婚姻中失去自我，與先生離婚後來到台灣，一面當翻譯一面經營部落格，探討女性感情議題的「早川綾香」，藉由日本人的角度，並帶著感性的日文口白，來看台灣與日本的卒婚有何不同。

田中千繪透露由於選擇卒婚的通常是年紀再大一點的夫妻們，所以目前只知道媽媽的朋友和她先生曾經是卒婚的狀態，女方因此感到自由的呼吸空間且自在開心。田中千繪認為卒婚是一個非常健康的婚姻關係，為了硬要維持婚姻而常常見面吵架反而才是很不健康的婚姻，人與人之間都需要一些適當的距離才能維持一個好關係，因此自己非常支持卒婚。

此外，田中千繪與尹昭德在第二集有激情的不倫床戲，田中千繪在寫部落格的時候提到尹昭德講出全天下外遇男人都會說的一句話「就算沒有妳，我也會離婚」，而且這句話會讓小三的罪惡感全消。被問到日本是否也有這種外遇男經典語錄時，田中千繪笑著表示日本反而有「講出『就算沒有妳，我也會離婚』的已婚男人絕不會離婚」的說法，剛好和台詞的意思相反因而覺得很有意思。

隨著白色情人節即將到來，《婚姻結業式2》女主演群被問到要怎麼度過這一天時也展現成熟女人的心聲。重視經營感情的張本渝表示「有心經營的話天天都是情人節」，正在談遠距離戀愛的她還甜蜜透露「今年男友特地請在台灣的朋友在白色情人節那天拿東西給我，不知道會是什麼，覺得很期待！」

何如芸則帥氣表示：「情人節對我來說就是一年365天中的其中一天」，郁方則坦言：「愛情進入婚姻，常常忘記戀愛的滋味，情人節好像離太太和媽媽越來越遠，有沒有收到禮物或收到花也已經不重要了，因為心思不在這件事情上面！」，田中千繪笑稱對以前學生時期的自己來說這些節日很重要，但現在是跟自己的另一半開心度過每一天，不特別慶祝這些節日。

《婚姻結業式2》將於3月12（日）起每週日晚間8點於公視台語台、晚間10點華視頻道播出。