南部水情告急，高雄已從3月8日開始實施夜間離峰時段減壓供水，日省8萬噸用水，水利署南區水資源局未雨綢繆也啟動從屏東產業園區搭建長達7.6公里的「銀色巨龍」水管到高雄大樹高屏溪攔河堰，預計4月底完成即啟動供水，每日增加水量3.6萬噸。

南部面臨30年最大水荒，供應原水的高屏溪川流量持續下探，今日每秒僅6.2立方公尺，逼近2021年3.8CMS最低值，因應缺水問題，3月8日起開始實施減壓供水，希望至少撐到4月底。

因應此次旱象南水局計畫從屏東產業園區搭建長達7.6公里的「銀色巨龍」水管將園區內既有11口水井水源送到高雄大樹高屏溪攔河堰，目前正在趕工搭建輸水管線，可望於4月底就能夠完成。

南水局表示，高雄工業用水量從東港溪送水至鳳山水庫，每天需要27萬至30萬噸的水量，民生及產業用水主要是是靠高屏溪川流水來供應，由於高屏溪川流量持續下探，水情進入黃色燈號，因此須另想出因應對策，盼望能夠解決燃眉之急。

台水公司第七區管理處經理邱憲龍表示，根據水利署規畫，高雄目前用水到4月底應沒問題，但4月過後至梅雨到來還有一段時日，若沒有新水源注入，僅靠現有的水源撐場，恐怕水情會更加嚴峻。