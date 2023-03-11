金門縣烏坵鄉大坵村第11屆村長補選於今(11)日舉行投票，選舉人數共有273人，但投票人數只有17人，投票率6.23％，投票結果由同額參選的55歲無黨籍林有進，獲17票當選村長。

金門選委會表示，去(2022)年底金門縣五合一地方選舉，烏坵鄉大坵村第11屆村長原由陳淑珠當選，惟陳淑珠因個人因素於12月25日就職當日，即向烏坵鄉公所提出辭職聲明書，烏坵鄉公所核准後函報金門縣政府及金門選委會啟動補選程序，金門縣選舉委員會依地方制度法第82條第4項規定，於3個月內完成補選，並於今日舉行補選投開票。