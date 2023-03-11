大陸探索一號157天完成國際首次環大洋洲載人深潛科考任務。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，大陸「探索一號」科考船11日下午搭載著「奮鬥者」號載人潛水器，圓滿完成了國際首次環大洋洲載人深潛科考任務，順利返回海南三亞。

該航次於2022年10月6日從三亞出發，歷時157天，環大洋洲航行22000多海里。由中國科學院深海所、紐西蘭國家水和大氣研究所、奧克蘭博物館等10家單位組成的科考隊先後在西南太平洋克馬德克海溝、東南印度洋蒂阿曼蒂那海溝等地，開展系統性載人深潛綜合科考。

本航次中，「奮鬥者」號總共下潛63次。此外，科考隊還完成了著陸器布放回收、CTD採水和重力柱取樣等常規作業任務，是國際上首次在克馬德克海溝區域開展的大範圍、系統性的載人深潛調查，也是歷史上人類首次抵達蒂阿曼蒂那海溝開展實地觀察和取樣。

據指出，本航次中，中國和紐西蘭科學家探索了一種創新的國際科技合作模式。五名外籍科研人員參加了科考並跟隨「奮鬥者」號載人潛水器下潛。紐西蘭國家水資源和大氣研究所研究員卡琳·施納貝爾和中科院深海所潛航員鄧玉清，同時成為人類歷史上首次到達克馬德克海溝最深處的女性。卡琳·施納貝爾也成了「奮鬥者」號的首位國際乘客，標誌著「奮鬥者」號邁進了國際合作新征程。

據報導，本航次是由中國科學院深海所牽頭發起的 「全球深淵深潛探索計畫」第一階段的科考航次。本航次的成功實施，標誌著「奮鬥者」號載人潛水器運維體系走向成熟、穩定，將中國載人深潛科考由馬里亞納海溝拓展到全球多個深淵海溝，開啟了「奮鬥者」號國際合作和萬米載人深潛里程碑。