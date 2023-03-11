111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組第2場4強交叉賽，北一女中在兩名高二好手黃子芸、米靖恩攜手領銜下，上半場打完暫時45比30領先陽明高中15分。

黃子芸上半場包括1記三分球，10投6中搶下15分，並抓下9記籃板，米靖恩則是8分、5籃板、5助攻，其中第2節曾連進兩記三分球，幫助北一打出氣勢。

陽明高中先發主力張聿嵐在8強賽階段左膝十字韌帶撕裂傷，為了她的運動生涯著想，總決賽忍痛不出賽，另一位高三主力江子柔上半場繳出11分、8籃板。