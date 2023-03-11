可能面臨黨內挑戰的邱志偉，今天則談到連日來心境說，2012年擔任立委以來，沒有一刻鬆懈，他已做好準備，面對明年險峻的政治局面，盼能繼續獲得鄉親牽成。（柯宗緯翻攝）

高雄大岡山立委已由民進黨籍邱志偉連任3屆，藍營過去有人挑戰卻敗北，這次國民黨高市黨部副主委、高市府前民政局長曹桓榮成為第1位宣布要挑戰邱志偉的藍營人士。對此，曹的前長官、高市前市長韓國瑜也發聲力挺說，曹熱心又接地氣，相信未來進了國會殿堂，也會盡全力為鄉親的福祉發聲。

岡山土生土長的曹桓榮，昨天正式宣布爭取國民黨提名參選高雄市第2選舉區立法委員。據悉，目前該區尚未有人表態，曾兩度代表藍營出戰的黃韻涵目前意願也不高，因此外界推估曹出線的可能性大。

昨曹桓榮選在結婚紀念日這天掛上首面競選看版，宣告正式投入戰局，他提到，銀行金融歷練出身的他，在高雄市政府民政局長任內，導入民營企業的服務效率，也勤走高雄市38個行政區，「在銀行業扎扎實實的歷練，以及民政局長任內一步一腳印的政績，就是我將來進入國會問政與服務的保證」。

對此，國民黨智庫執行長柯志恩也力挺說，「雖知不易仍勇往直前！過去的付出相信市民都看在眼裡！桓榮加油。」韓國瑜則提到，曹過去在高市府期間幫了他很多忙，熱心又接地氣，這幾年來也一直身體力行、親力親為走遍高雄為民服務，相信未來進了國會殿堂，也會盡全力為鄉親的福祉發聲！加油！

曹桓榮也回應各界支持說，會持續加油，努力贏得市民的認同，雖然是艱困的道路，但有心就有力，會秉持無私奉獻、全力以赴，爭取勝利，民主政治國會不能只有一種顏色的聲音，「我會努力為高雄贏回1席，為北高雄8個行政區發聲」。

此外，可能面臨黨內挑戰的邱志偉，今天則談到連日來心境說，2012年擔任立委以來，沒有一刻鬆懈，當年初次參選，經歷一番苦戰才成功勝出，勝利得來不易，因此他向來非常重視對選民的承諾。尤其是每次競選時對公職的宣誓，展現負責任的態度，這是自己從政的初衷。

針對民進黨高市議員黃秋媖有意挑戰，邱志偉則強調，民進黨創黨以來都不排斥競爭，但更重視理念與政治承諾。他已做好準備，面對明年險峻的政治局面，盼能繼續獲得鄉親牽成，讓獲得公督盟12次優秀立委肯定、爭取建設最多的好立委，能夠持續建設北高雄！期許明年能夠成功連任，並且國會過半，總統勝選！